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Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» актер Владимир Татосов

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Народный артист РСФСР Владимир Татосов скончался 24 декабря на 96-м году жизни. У него было онкологическое заболевание и коронавирус, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. 

«За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней. Для меня это очень большая потеря», — заявила Драпеко.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 г. С 1947 по 1953 г., а также с 1993 г. актер служил в Театре комедии им. Акимова, с 1963 по 1971 г. — в БДТ и с 1953 по 1963 г. — в Ленинградском театре имени Ленинского Комсомола. Татосов сыграл в фильмах «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча» и др., а также в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных