Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» актер Владимир Татосов

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 г. С 1947 по 1953 г., а также с 1993 г. актер служил в Театре комедии им. Акимова, с 1963 по 1971 г. — в БДТ и с 1953 по 1963 г. — в Ленинградском театре имени Ленинского Комсомола. Татосов сыграл в фильмах «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча» и др., а также в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».