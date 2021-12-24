СК возбудил дело после гибели двух пациентов при пожаре в больнице Астрахани

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели двух лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), в связи со смертью при пожаре двух пациентов областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ведомства.