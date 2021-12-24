СК возбудил дело после гибели двух пациентов при пожаре в больнице Астрахани
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели двух лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), в связи со смертью при пожаре двух пациентов областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительной версии следователей, сегодня в реанимационном отделении лечебного учреждения произошло замыкание электропроводки в изолированном боксе, из-за чего началось возгорание. Когда поджар локализовали, были обнаружены тела двух пациенток — 69 и 79 лет. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются, уточнили в СК. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.
О гибели людей в астраханской больнице стало известно сегодня. По информации «РИА Новостей», в реанимации загорелось оборудование для подачи кислорода. Издание уточнило, что в данном лечебном учреждении находились пациенты с COVID-19.