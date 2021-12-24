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СК возбудил дело после гибели двух пациентов при пожаре в больнице Астрахани

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели двух лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), в связи со смертью при пожаре двух пациентов областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной версии следователей, сегодня в реанимационном отделении лечебного учреждения произошло замыкание электропроводки в изолированном боксе, из-за чего началось возгорание. Когда поджар локализовали, были обнаружены тела двух пациенток — 69 и 79 лет. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются, уточнили в СК. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

О гибели людей в астраханской больнице стало известно сегодня. По информации «РИА Новостей», в реанимации загорелось оборудование для подачи кислорода. Издание уточнило, что в данном лечебном учреждении находились пациенты с COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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