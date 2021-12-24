Более 75% россиян планируют отпраздновать Новый год дома

По данным опроса, 71% не планирует никуда ехать на Новый год. 25% опрошенных хотят съездить в другой город или село, а 1% — за границу. 33% респондентов рассказали, что в новогодние каникулы планируют гулять, 28% — ходить в гости, 29% — кататься на коньках, лыжах и санках. 22% россиян будут работать в праздничные дни, 16% — поедут за город или на дачу, а 26% проведут время дома.