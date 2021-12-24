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Общество

Более 75% россиян планируют отпраздновать Новый год дома

Ведомости

Большинство (78%) россиян планируют отмечать Новый год дома, 8% — пойдут в гости, а 5% — в ресторан или клуб, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 4% россиян не будут отмечать праздник. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

По данным опроса, 71% не планирует никуда ехать на Новый год. 25% опрошенных хотят съездить в другой город или село, а 1% — за границу. 33% респондентов рассказали, что в новогодние каникулы планируют гулять, 28% — ходить в гости, 29% — кататься на коньках, лыжах и санках. 22% россиян будут работать в праздничные дни, 16% — поедут за город или на дачу, а 26% проведут время дома. 

Социологи отметили, что в 2021 г. предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения выросли на 20% по сравнению с 2020 г. и составили в среднем 15 830 руб. На подарки россияне планируют потратить в среднем 5369 руб., на праздничный стол — 5748 руб., а на поход в театр, новогоднюю елку для детей и т.д. — 4713 руб.

Чаще всего россияне планируют дарить на Новый год конфеты, алкоголь и деликатесы — 30% респондентов, игрушки — 25%, деньги — 18%, сувениры — 18% и парфюмерию или косметику — 17%. Получить в подарок респонденты больше всего хотели бы деньги — 16%, путевку на отдых — 15%, мобильный телефон — 11%. 10% опрошенных не собираются дарить подарки, а 15% отказались бы от их получения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных