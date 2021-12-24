Арестованный ректор смоленского университета стал фигурантом еще одного дела

По версии следствия, с разрешения Греца неустановленные лица с сентября 2019-го по 16 декабря 2021-го пользовались контейнером с оборудованием для майнинга криптовалют, расположенным на принадлежащем вузу земельном участке. Оборудование питалось от газогенераторной котельной, находящейся в федеральной собственности. Счет на электроэнергию от деятельности майнеров превысил 4,2 млн руб., утверждают в ведомстве. Следствие считает, что Грец действовал «из корыстной и иной личной заинтересованности». В СК добавили, что следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности Греца, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ.