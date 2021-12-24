Арестованный ректор смоленского университета стал фигурантом еще одного дела
В отношении ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом говорится в заявлении регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, с разрешения Греца неустановленные лица с сентября 2019-го по 16 декабря 2021-го пользовались контейнером с оборудованием для майнинга криптовалют, расположенным на принадлежащем вузу земельном участке. Оборудование питалось от газогенераторной котельной, находящейся в федеральной собственности. Счет на электроэнергию от деятельности майнеров превысил 4,2 млн руб., утверждают в ведомстве. Следствие считает, что Грец действовал «из корыстной и иной личной заинтересованности». В СК добавили, что следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности Греца, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ.
Грец был задержан 15 декабря по подозрению в присвоении и растрате денежных средств университета (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 17 декабря его отправили в СИЗО. Ректора обвиняют в хищении более 1,5 млн руб. вместе с директором одного из структурных подразделений вуза с июня 2020-го по июнь 2021-го.
По данным Следственного комитета, около 800 000 руб. незаконно попали на счета аффилированной с фигурантами компании за фактически невыполненные ремонтные работы. Фирма также получила 600 000 руб. за установку в загородном доме ректора сантехники, еще 150 000 руб. Грец потратил на водопровод в своем загородном доме, уточняли в СК.