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Общество

Арестованный ректор смоленского университета стал фигурантом еще одного дела

Ведомости

В отношении ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом говорится в заявлении регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с разрешения Греца неустановленные лица с сентября 2019-го по 16 декабря 2021-го пользовались контейнером с оборудованием для майнинга криптовалют, расположенным на принадлежащем вузу земельном участке. Оборудование питалось от газогенераторной котельной, находящейся в федеральной собственности. Счет на электроэнергию от деятельности майнеров превысил 4,2 млн руб., утверждают в ведомстве. Следствие считает, что Грец действовал «из корыстной и иной личной заинтересованности». В СК добавили, что следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности Греца, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ.

Грец был задержан 15 декабря по подозрению в присвоении и растрате денежных средств университета (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 17 декабря его отправили в СИЗО. Ректора обвиняют в хищении более 1,5 млн руб. вместе с директором одного из структурных подразделений вуза с июня 2020-го по июнь 2021-го.

По данным Следственного комитета, около 800 000 руб. незаконно попали на счета аффилированной с фигурантами компании за фактически невыполненные ремонтные работы. Фирма также получила 600 000 руб. за установку в загородном доме ректора сантехники, еще 150 000 руб. Грец потратил на водопровод в своем загородном доме, уточняли в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных