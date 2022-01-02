В России выявили 18 233 случая коронавируса за сутки
В стране за последние сутки зафиксировали 18 233 случая коронавируса, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Умерли в течение 24 часов 811 человек, выздоровели 26 976 пациентов.
Накануне новых заболевших было на полторы тысячи больше — 1 января в оперштабе рассказали о 19 751 случае коронавируса. Умерли днем ранее 847 человек.
За последние сутки наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве (+1824), Санкт-Петербурге (+1468), Московской (+1364), Челябинской (+468) и Свердловской (+466) областях.
В столице за сутки госпитализированы 656 человек, умерли 69 пациентов, на ИВЛ находятся 519 человек. Выздоровели еще 2232 пациента после прохождения лечения от коронавируса.
С начала пандемии выявлено 10 537 966 случаев коронавируса, умерли 310 518 человек, выздоровели 9 524 039 пациентов.
Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей по всей России. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.