В России выявили 18 233 случая коронавируса за сутки

Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.