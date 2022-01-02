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В России выявили 18 233 случая коронавируса за сутки

Ведомости

В стране за последние сутки зафиксировали 18 233 случая коронавируса, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Умерли в течение 24 часов 811 человек, выздоровели 26 976 пациентов.

Накануне новых заболевших было на полторы тысячи больше — 1 января в оперштабе рассказали о 19 751 случае коронавируса. Умерли днем ранее 847 человек.

За последние сутки наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве (+1824), Санкт-Петербурге (+1468), Московской (+1364), Челябинской (+468) и Свердловской (+466) областях.

В столице за сутки госпитализированы 656 человек, умерли 69 пациентов, на ИВЛ находятся 519 человек. Выздоровели еще 2232 пациента после прохождения лечения от коронавируса.

С начала пандемии выявлено 10 537 966 случаев коронавируса, умерли 310 518 человек, выздоровели 9 524 039 пациентов.

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Система здравоохранения России в преддверии новогодних праздников мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко. В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Тогда же он призвал удвоить выплаты медикам, работающим с 31 декабря по 9 января.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что заболевшим COVID-19 помогают около 300 000 врачей по всей России. За последние три месяца правительство направило более 50 млрд руб. на соцвыплаты медицинским работникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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