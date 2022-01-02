В Петербурге начали требовать QR-коды в ресторанах и ТЦ
В Санкт-Петербурге со 2 января начала действовать система QR-кодов о вакцинации. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания теперь необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. Мера должна была начать действовать еще 27 декабря, сообщала пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Изменения в постановление об антикоронавирусных ограничениях внес губернатор Александр Беглов, сообщает РБК. Согласно документу, QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.
В середине декабря петербургские предприниматели обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и заведений общественного питания, сообщал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
Затем собственники крупных торговых центров указали уполномоченному по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Александру Абросимову на «возможность наступления крайне негативных экономических последствий». Предприниматели попросили оказать отрасли поддержку, писал РБК.
25 ноября власти города перенесли введение требования о предъявлении QR-кода для посещения общепита и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. Тогда отмечалось, что в гостиницы смогут заселяться только граждане, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Заселяющимся на основании отрицательного ПЦР-теста нужно будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный тест.
Также по QR-кодам можно посещать учреждения культуры, спортзалы, бассейны, культурные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия и церемония бракосочетания.