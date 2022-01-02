В Петербурге начали требовать QR-коды в ресторанах и ТЦ

25 ноября власти города перенесли введение требования о предъявлении QR-кода для посещения общепита и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. Тогда отмечалось, что в гостиницы смогут заселяться только граждане, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Заселяющимся на основании отрицательного ПЦР-теста нужно будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный тест.