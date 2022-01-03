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Зюганов раскритиковал идею убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «омерзительным» и провокационным предложение убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади.

«Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать некрополь у Кремлевской стены на московской Красной площади, где погребены видные деятели СССР.

За мавзолеем находятся 12 могил деятелей Советской России и СССР, включая Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Там же находится 15 братских захоронений революционеров и 115 урн с прахом.

Вопрос этичности сохранения тела Ленина в мавзолее поднимается еще с 1990-х гг. В 2020 г. Союз архитекторов России объявил конкурс альтернативных вариантов использования здания, однако вскоре отменил его после критики со стороны Зюганова, который назвал это «грязной провокацией».

Президент России Владимир Путин в 2019 г. заявлял, что тело Ленина выносить не нужно, поскольку для многих граждан страны мавзолей связан с ее историческими достижениями. В декабре 2021 г. пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что этот вопрос на повестке дня не стоит.

Ранее по теме: В Госдуме призвали убрать могилу Сталина и вынести тело Ленина с Красной площади

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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