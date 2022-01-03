Зюганов раскритиковал идею убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «омерзительным» и провокационным предложение убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади.
«Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил убрать некрополь у Кремлевской стены на московской Красной площади, где погребены видные деятели СССР.
За мавзолеем находятся 12 могил деятелей Советской России и СССР, включая Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Там же находится 15 братских захоронений революционеров и 115 урн с прахом.
Вопрос этичности сохранения тела Ленина в мавзолее поднимается еще с 1990-х гг. В 2020 г. Союз архитекторов России объявил конкурс альтернативных вариантов использования здания, однако вскоре отменил его после критики со стороны Зюганова, который назвал это «грязной провокацией».
Президент России Владимир Путин в 2019 г. заявлял, что тело Ленина выносить не нужно, поскольку для многих граждан страны мавзолей связан с ее историческими достижениями. В декабре 2021 г. пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что этот вопрос на повестке дня не стоит.