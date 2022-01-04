Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА
Совет директоров хоккейного клуба СКА назначил Романа Ротенберга главным тренером «в целях улучшения управления штабом и командой», говорится на сайте клуба. Валерий Брагин, ранее занимавший этот пост, станет старшим тренером команды, а Александр Титов – ассистентом главного тренера.
Брагин пояснил, что в течение месяца Ротенберг исполнял функции главного тренера и показал результат. «Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера», — добавил он. По словам Брагина, перед тренерским штабом стоят большие задачи: вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав и в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф.
В сезоне 2020/2021 Ротенберг был исполняющим обязанности главного тренера СКА, когда Брагин был на карантине из-за COVID-19. Команда находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками после 44 матчей. Первый матч под руководством Ротенберга состоится 4 января с «Куньлунь Ред Стар» в 17:00 мск.
Роман Ротенберг – сын российского миллиардера Бориса Ротенберга (106-е место в списке Forbes). Ротенберг-младший также является вице-президентом хоккейного клуба СКА и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги.