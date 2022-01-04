Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА

Брагин пояснил, что в течение месяца Ротенберг исполнял функции главного тренера и показал результат. «Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера», — добавил он. По словам Брагина, перед тренерским штабом стоят большие задачи: вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав и в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф.