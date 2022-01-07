Суточная заболеваемость COVID-19 в России выросла на 9%

За последние сутки в стране скончались 787 человек с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 314 604. Суточная смертность из-за коронавируса в России опустилась ниже отметки 800 человек впервые с 27 сентября 2021 г. За последние 24 часа выздоровели 22 035 инфицированных коронавирусом (за все время — 9 645 712).