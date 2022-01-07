Газета
Общество

Суточная заболеваемость COVID-19 в России выросла на 9%

Ведомости

В России за сутки зарегистрировали 16 735 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это на 9,5% больше, чем днем ранее, — тогда суточный прирост составил 15 136 случаев.

За последние сутки в стране скончались 787 человек с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 314 604. Суточная смертность из-за коронавируса в России опустилась ниже отметки 800 человек впервые с 27 сентября 2021 г. За последние 24 часа выздоровели 22 035 инфицированных коронавирусом (за все время — 9 645 712).

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране вырос за неделю с 61,8% до 62,6% при целевом показателе 80%, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 6 января первым компонентом привились 79 028 014 человек, полный курс вакцинации прошли 75 113 883 раза.

Четыре региона достигли целевого значения коллективного иммунитета. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Приближаются к этой отметке Тува (78%), Липецкая и Московская области — 76,7 и 76,5% соответственно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных