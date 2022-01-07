Суточная заболеваемость COVID-19 в России выросла на 9%
В России за сутки зарегистрировали 16 735 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это на 9,5% больше, чем днем ранее, — тогда суточный прирост составил 15 136 случаев.
За последние сутки в стране скончались 787 человек с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 314 604. Суточная смертность из-за коронавируса в России опустилась ниже отметки 800 человек впервые с 27 сентября 2021 г. За последние 24 часа выздоровели 22 035 инфицированных коронавирусом (за все время — 9 645 712).
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране вырос за неделю с 61,8% до 62,6% при целевом показателе 80%, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 6 января первым компонентом привились 79 028 014 человек, полный курс вакцинации прошли 75 113 883 раза.
Четыре региона достигли целевого значения коллективного иммунитета. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Приближаются к этой отметке Тува (78%), Липецкая и Московская области — 76,7 и 76,5% соответственно.