Северная Корея не будет участвовать в Олимпиаде-2022 из-за «враждебных сил» и пандемии
КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за пандемии коронавируса и действий «враждебных сил». Об этом сообщает информагентство ЦТАК со ссылкой на письмо северокорейского Олимпийского комитета и министерства физической культуры и спорта Олимпийскому комитету КНР и оргкомитету зимних Олимпийских игр.
«США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии», — говорится в обращении.
Зимние игры в Пекине станут уже восьмыми по счету, которые пропустят северокорейские спортсмены со времен дебюта страны на Олимпиаде в 1964 г. КНДР в прошлом году не из-за пандемии не принимала участия в соревнованиях в Токио, а до этого пропускала Олимпиады 1968, 1976, 1980, 1994, 2002 и 2014 годов.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В начале декабря США объявили дипломатический бойкот Игр в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Позже к бойкоту присоединились Великобритания, Австралия и Канада. Новая Зеландия также отказалась отправить чиновников на соревнования под предлогом распространения коронавируса и связанных с ним логистических трудностей. В МИД Китая позднее назвали дипломатический бойкот Олимпиады политическим решением и заявили, что объявившие его страны «заплатят за свои действия». В Олимпийском комитете России бойкот сочли «бессмысленным демаршем».