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Северная Корея не будет участвовать в Олимпиаде-2022 из-за «враждебных сил» и пандемии

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КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за пандемии коронавируса и действий «враждебных сил». Об этом сообщает информагентство ЦТАК со ссылкой на письмо северокорейского Олимпийского комитета и министерства физической культуры и спорта Олимпийскому комитету КНР и оргкомитету зимних Олимпийских игр.

«США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии», — говорится в обращении.

Зимние игры в Пекине станут уже восьмыми по счету, которые пропустят северокорейские спортсмены со времен дебюта страны на Олимпиаде в 1964 г. КНДР в прошлом году не из-за пандемии не принимала участия в соревнованиях в Токио, а до этого пропускала Олимпиады 1968, 1976, 1980, 1994, 2002 и 2014 годов.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В начале декабря США объявили дипломатический бойкот Игр в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Позже к бойкоту присоединились Великобритания, Австралия и Канада. Новая Зеландия также отказалась отправить чиновников на соревнования под предлогом распространения коронавируса и связанных с ним логистических трудностей. В МИД Китая позднее назвали дипломатический бойкот Олимпиады политическим решением и заявили, что объявившие его страны «заплатят за свои действия». В Олимпийском комитете России бойкот сочли «бессмысленным демаршем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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