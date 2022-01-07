Северная Корея не будет участвовать в Олимпиаде-2022 из-за «враждебных сил» и пандемии

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В начале декабря США объявили дипломатический бойкот Игр в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Позже к бойкоту присоединились Великобритания, Австралия и Канада. Новая Зеландия также отказалась отправить чиновников на соревнования под предлогом распространения коронавируса и связанных с ним логистических трудностей. В МИД Китая позднее назвали дипломатический бойкот Олимпиады политическим решением и заявили, что объявившие его страны «заплатят за свои действия». В Олимпийском комитете России бойкот сочли «бессмысленным демаршем».