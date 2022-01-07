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Россиянин Логинов выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону

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Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира по биатлону, соревнования проходят в Оберхофе в Германии, сообщил ТАСС.

Россиянин преодолел 10 км за 27 мин 0,8 с и допустил один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял французский биатлонист Эмильен Жаклен, который отстал на 6,5 с, на третьем месте – норвежец Стурла Легрейд с отставанием в 15,1 с. Еще один россиянин Антон Бабиков пришел на финиш шестым, Даниил Серохвостов – восьмым, Александр Поварницын – 40-м, Карим Халили – 45-м, Максим Цветков – 52-м. Эдуард Латыпов пропустил соревнования из-за положительного результата теста на коронавирус.

В общем зачете соревнований первое место занимает француз Жаклен с 425 очками. На втором месте также французский биатлонист Кентен Фийон-Майе – 401 балл, на третьем – норвежец Ветле Шостад Кристиансен – 372 очка. Среди российских биатлонистов лучший результат показал Эдуард Латыпов – шестое место в зачете и 336 очков, Логинов занимает девятое место с 274 очками.

Александр Логинов одержал предыдущую победу на этапах Кубка мира 22 января прошлого года: тогда он выиграл гонку в Антхольце. Логинов является чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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