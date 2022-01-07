Россиянин Логинов выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин преодолел 10 км за 27 мин 0,8 с и допустил один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял французский биатлонист Эмильен Жаклен, который отстал на 6,5 с, на третьем месте – норвежец Стурла Легрейд с отставанием в 15,1 с. Еще один россиянин Антон Бабиков пришел на финиш шестым, Даниил Серохвостов – восьмым, Александр Поварницын – 40-м, Карим Халили – 45-м, Максим Цветков – 52-м. Эдуард Латыпов пропустил соревнования из-за положительного результата теста на коронавирус.