Россиянин Логинов выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону
Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира по биатлону, соревнования проходят в Оберхофе в Германии, сообщил ТАСС.
Россиянин преодолел 10 км за 27 мин 0,8 с и допустил один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял французский биатлонист Эмильен Жаклен, который отстал на 6,5 с, на третьем месте – норвежец Стурла Легрейд с отставанием в 15,1 с. Еще один россиянин Антон Бабиков пришел на финиш шестым, Даниил Серохвостов – восьмым, Александр Поварницын – 40-м, Карим Халили – 45-м, Максим Цветков – 52-м. Эдуард Латыпов пропустил соревнования из-за положительного результата теста на коронавирус.
В общем зачете соревнований первое место занимает француз Жаклен с 425 очками. На втором месте также французский биатлонист Кентен Фийон-Майе – 401 балл, на третьем – норвежец Ветле Шостад Кристиансен – 372 очка. Среди российских биатлонистов лучший результат показал Эдуард Латыпов – шестое место в зачете и 336 очков, Логинов занимает девятое место с 274 очками.
Александр Логинов одержал предыдущую победу на этапах Кубка мира 22 января прошлого года: тогда он выиграл гонку в Антхольце. Логинов является чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.