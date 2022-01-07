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FIFA номинировала Левандовски, Месси и Салаха на звание лучшего игрока

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Международная федерация футбола (FIFA) номинировала на звание лучшего игрока среди мужчин Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Мохаммеда Салаха, говорится на сайте федерации. Победитель получит награду 17 января во время трансляции из Дома FIFA в Цюрихе.

FIFA вручает премию лучшему игроку в футбол с 2016 г. Португалец Криштиану Роналду получал это звание дважды, по одному разу были признаны лучшими игроками хорват Лука Модрич, Месси и Левандовски.

В конце ноября Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Ранее футболист получал такую награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 гг. Месси занимает первое место по числу полученных «Золотых мячей». На втором месте футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду — пять «Золотых мячей».

Ранее по теме: Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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