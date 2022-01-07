FIFA номинировала Левандовски, Месси и Салаха на звание лучшего игрока

В конце ноября Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Ранее футболист получал такую награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 гг. Месси занимает первое место по числу полученных «Золотых мячей». На втором месте футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду — пять «Золотых мячей».