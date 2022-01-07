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Общество

Регулятор США сократил интервал для ревакцинации препаратом Moderna

Ведомости

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США сократило период между первичной вакцинацией и ревакцинацией препаратом Moderna как минимум до пяти месяцев для людей старше 18 лет, говорится на сайте ведомства. Ранее рекомендовалось делать повторную прививку через полгода после полной вакцинации.

«Вакцинация — наша лучшая защита от COVID-19, включая циркулирующие варианты, и сокращение промежутка времени между завершением первичной серии и бустерной дозой может помочь снизить ослабление иммунитета», — заявил директор Центра оценки исследований биологических препаратом FDA Питер Маркс. Среди побочных эффектов после ревакцинации препаратом Moderna чаще всего регистрировали боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах или суставах и озноб.

В декабре прошлого года компания Moderna сообщила, что бустерная доза вакцины от коронавируса в дозировке 50 мкг увеличивает уровень нейтрализующих антител против штамма омикрон примерно в 37 раз по сравнению с уровнем до ревакцинации, в дозировке 100 мкг — в 83 раза. Компания разработала бустерные дозы для предыдущих штаммов коронавируса, которые были признаны «вызывающими беспокойство», в том числе для дельты и омикрона.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.

Ранее по теме: Moderna оценила эффективность бустерных доз своей вакцины от «омикрона»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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