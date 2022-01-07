Регулятор США сократил интервал для ревакцинации препаратом Moderna

В декабре прошлого года компания Moderna сообщила, что бустерная доза вакцины от коронавируса в дозировке 50 мкг увеличивает уровень нейтрализующих антител против штамма омикрон примерно в 37 раз по сравнению с уровнем до ревакцинации, в дозировке 100 мкг — в 83 раза. Компания разработала бустерные дозы для предыдущих штаммов коронавируса, которые были признаны «вызывающими беспокойство», в том числе для дельты и омикрона.