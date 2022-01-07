Регулятор США сократил интервал для ревакцинации препаратом Moderna
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США сократило период между первичной вакцинацией и ревакцинацией препаратом Moderna как минимум до пяти месяцев для людей старше 18 лет, говорится на сайте ведомства. Ранее рекомендовалось делать повторную прививку через полгода после полной вакцинации.
«Вакцинация — наша лучшая защита от COVID-19, включая циркулирующие варианты, и сокращение промежутка времени между завершением первичной серии и бустерной дозой может помочь снизить ослабление иммунитета», — заявил директор Центра оценки исследований биологических препаратом FDA Питер Маркс. Среди побочных эффектов после ревакцинации препаратом Moderna чаще всего регистрировали боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах или суставах и озноб.
В декабре прошлого года компания Moderna сообщила, что бустерная доза вакцины от коронавируса в дозировке 50 мкг увеличивает уровень нейтрализующих антител против штамма омикрон примерно в 37 раз по сравнению с уровнем до ревакцинации, в дозировке 100 мкг — в 83 раза. Компания разработала бустерные дозы для предыдущих штаммов коронавируса, которые были признаны «вызывающими беспокойство», в том числе для дельты и омикрона.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.