Власти Байконура ввели повышенный уровень террористической опасности

Также жители города не смогут находиться в общественных местах и ходить по Байконуру с 23:00 до 06:00. Выходить из домов можно будет только в случае прямой угрозы жизни и здоровью или по работе – в этом случае нужно иметь с собой документы. «Обращаем ваше внимание на то, что передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо», — говорится на сайте города.