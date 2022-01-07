Власти Байконура ввели повышенный уровень террористической опасности
Власти Байконура ввели на территории города повышенный уровень террористической опасности с 7 по 19 января, говорится на сайте города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности человека, общества и государства на территории города, пояснили власти.
Позднее на сайте сообщили, что власти ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей Байконура. В городе ограничили проезд транспорта и проход людей через КПП с 23:00 до 06:00, за исключением спецтранспорта предприятий жизнеобеспечения и экстренных служб. Также в Байконуре полностью запретили продажу алкоголя и ограничили время работы организаций и малого и среднего бизнеса с 09:00 до 22:00.
Также жители города не смогут находиться в общественных местах и ходить по Байконуру с 23:00 до 06:00. Выходить из домов можно будет только в случае прямой угрозы жизни и здоровью или по работе – в этом случае нужно иметь с собой документы. «Обращаем ваше внимание на то, что передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо», — говорится на сайте города.
В Казахстане со 2 января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах уличные демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерства. Казахстанское бизнес-сообщество оценило ущерб от беспорядков в более чем $100 млн. С 5 января на территории всей страны действует режим ЧС.
МВД Казахстана отчиталось 7 января, что 26 участников беспорядков были убиты, более 3000 — задержаны. По официальным данным, во время столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников полиции. Токаев запросил помощь ОДКБ. Военные стран — членов организации начали прибывать в Казахстан.