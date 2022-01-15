В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ставрополе, где вечером в пятницу и в ночь на субботу сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья, сообщил губернатор губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Режим ЧС начал действовать в 10 часов утра, «чтобы оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям».
Ураган обрушился на Ставрополь, территории Шпаковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского округов, но сильнее всего пострадал от последствий стихии административный центр, рассказал Владимиров. До введения режима ЧС на территории края ввели режим повышенной готовности.
«В Ставрополе ночью строительный кран упал на здание детского садика. Также ветром обвалило более 100 деревьев. Одно из них — в Ставрополе, на ул. Ленина — упало на автомобиль: пострадал один человек», — рассказал губернатор в Instagram.
В регионе также произошли множественные отключения электроэнергии, восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады, отметил глава региона. Владимиров также попросил глав территорий помочь владельцам частных домов восстановить крыши. Оценка повреждений продолжается.
До данным регионального МЧС, 14 января на территории края выпал сильный снег, скорость ветра достигала 27 м/с. Ведомство рекомендовало воздержаться от дальних поездок или походов и соблюдать правила безопасности.