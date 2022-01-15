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Общество

В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ставрополе, где вечером в пятницу и в ночь на субботу сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья, сообщил губернатор губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Режим ЧС начал действовать в 10 часов утра, «чтобы оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям».

Ураган обрушился на Ставрополь, территории Шпаковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского округов, но сильнее всего пострадал от последствий стихии административный центр, рассказал Владимиров. До введения режима ЧС на территории края ввели режим повышенной готовности.

«В Ставрополе ночью строительный кран упал на здание детского садика. Также ветром обвалило более 100 деревьев. Одно из них — в Ставрополе, на ул. Ленина — упало на автомобиль: пострадал один человек», — рассказал губернатор в Instagram.

В регионе также произошли множественные отключения электроэнергии, восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады, отметил глава региона. Владимиров также попросил глав территорий помочь владельцам частных домов восстановить крыши. Оценка повреждений продолжается.

До данным регионального МЧС, 14 января на территории края выпал сильный снег, скорость ветра достигала 27 м/с. Ведомство рекомендовало воздержаться от дальних поездок или походов и соблюдать правила безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных