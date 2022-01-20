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В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 38 850 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 13 ноября. За сутки от COVID-19 скончались 698 пациентов.

За весь период пандемии в России выявили 10 899 411 случаев заражения коронавирусом. 9 925 855 пациентов вылечились от COVID-19, 323 376 – скончались.

В Москве за сутки выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 4753 случая, Московской области – 2795, Якутии – 761, Краснодарском крае – 757, Свердловской области – 695 случаев.

В оперштабе сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 55 регионах России, его доля в заболеваемости вместе с другими недоминирующими штаммами составляет 43,8%. Учитывая его высокую заразность, с 20 января оперштаб будет публиковать данные о госпитализации пациентов с COVID-19. По данным штаба, за последние сутки в России госпитализировали 9167 пациентов – на 3,8% меньше, чем за предыдущий день. Число госпитализаций выросло в 27 регионах.

По данным на 14 января, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 63,7%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 80,2 млн человек, полностью привились 76,5 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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