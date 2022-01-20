В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 38 850 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным с 13 ноября. За сутки от COVID-19 скончались 698 пациентов.
За весь период пандемии в России выявили 10 899 411 случаев заражения коронавирусом. 9 925 855 пациентов вылечились от COVID-19, 323 376 – скончались.
В Москве за сутки выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 4753 случая, Московской области – 2795, Якутии – 761, Краснодарском крае – 757, Свердловской области – 695 случаев.
В оперштабе сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 55 регионах России, его доля в заболеваемости вместе с другими недоминирующими штаммами составляет 43,8%. Учитывая его высокую заразность, с 20 января оперштаб будет публиковать данные о госпитализации пациентов с COVID-19. По данным штаба, за последние сутки в России госпитализировали 9167 пациентов – на 3,8% меньше, чем за предыдущий день. Число госпитализаций выросло в 27 регионах.
По данным на 14 января, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 63,7%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 80,2 млн человек, полностью привились 76,5 млн россиян.