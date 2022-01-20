В России за сутки выявили 38 850 случаев коронавируса

В оперштабе сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 55 регионах России, его доля в заболеваемости вместе с другими недоминирующими штаммами составляет 43,8%. Учитывая его высокую заразность, с 20 января оперштаб будет публиковать данные о госпитализации пациентов с COVID-19. По данным штаба, за последние сутки в России госпитализировали 9167 пациентов – на 3,8% меньше, чем за предыдущий день. Число госпитализаций выросло в 27 регионах.