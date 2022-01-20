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Общество

Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела об «аргентинском кокаине»

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы назначил на основании вердикта присяжных от 13 до 18 лет колонии строгого режима фигурантам уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, сообщил «Интерфакс». Их признали виновными в покушении на контрабанду наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1), в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1).

Бизнесмен Андрей Ковальчук, ключевой фигурант дела, получил 18 лет колонии и штраф 1,8 млн руб., сообщило агентство со ссылкой на адвоката Сергея Юроша. Остальные фигуранты – Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший технический сотрудник посольства России в Аргентине Али Абянов – приговорены к 13, 16 и 17 годам тюрьмы соответственно. Адвокат Ковальчука заявил, что приговор будет обжалован.

По официальной версии, в конце 2017 г. в Москве с поличным задержали троих россиян при получении партии наркотиков в рамках международной операции. Партию ранее обнаружили в посольстве России в Буэнос-Айресе и полностью заменили на муляжи. Всего было изъято более 362 кг кокаина.

В феврале 2018 г. стало известно, что в рамках дела были арестованы Худжамов, Калмыхов и Абянов. Организатора контрабанды – Ковальчука – объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. Его задержали в Берлине в марте 2018 г. и в конце июля экстрадировали в Россию. Фигуранты дела не признают свою вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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