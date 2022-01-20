Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела об «аргентинском кокаине»

В феврале 2018 г. стало известно, что в рамках дела были арестованы Худжамов, Калмыхов и Абянов. Организатора контрабанды – Ковальчука – объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. Его задержали в Берлине в марте 2018 г. и в конце июля экстрадировали в Россию. Фигуранты дела не признают свою вину.