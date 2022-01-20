Глава РФПИ связал появление омикрона с возможным началом выхода из пандемии
Появление варианта коронавируса «омикрон» может стать началом завершения пандемии, считает руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, слова которого передает ТАСС.
«Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций», — сказал он.
РФПИ выполнял работу по организации производства вакцины «Спутник V» и продвижению препарата на зарубежных рынках. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрили свыше 70 стран.
Ранее глава Microsoft Билл Гейтс на экономическом форуме в Сингапуре заявил, что уровни смертности и заболеваемости коронавирусом могут упасть ниже показателей сезонного гриппа уже к середине 2022 г.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение заразности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.