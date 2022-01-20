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Глава РФПИ связал появление омикрона с возможным началом выхода из пандемии

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Появление варианта коронавируса «омикрон» может стать началом завершения пандемии, считает руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, слова которого передает ТАСС.

«Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций», — сказал он.

РФПИ выполнял работу по организации производства вакцины «Спутник V» и продвижению препарата на зарубежных рынках. «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрили свыше 70 стран.

Ранее глава Microsoft Билл Гейтс на экономическом форуме в Сингапуре заявил, что уровни смертности и заболеваемости коронавирусом могут упасть ниже показателей сезонного гриппа уже к середине 2022 г.

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение заразности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных