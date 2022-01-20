Глава РФПИ связал появление омикрона с возможным началом выхода из пандемии

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение заразности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.