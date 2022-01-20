Суд в Белоруссии признал экстремистским Telegram-чат «Протестная Россия»
Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистской информацию, размещенную в Telegram-чате «Протестная Россия — Общероссийский оппозиционный чат», говорится в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.
«Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам 8-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция telegram-чата «Протестная Россия — Общероссийский оппозиционный чат», признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что «хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону».
В Telegram-чате более 10 000 подписчиков. Как сообщает агентство «Sputnik Беларусь», в республике на данный момент признаны экстремистскими свыше 215 чатов и 215 Telegram-каналов.
13 октября прошлого года в ГУБОП сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. 26 октября правозащитный центр «Весна» сообщал о начале задержаний подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов. В первый день было задержано более 24 человек.