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Суд в Белоруссии признал экстремистским Telegram-чат «Протестная Россия»

Ведомости

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистской информацию, размещенную в Telegram-чате «Протестная Россия — Общероссийский оппозиционный чат», говорится в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

«Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам 8-го управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция telegram-чата «Протестная Россия — Общероссийский оппозиционный чат», признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что «хранение экстремистских материалов, а равно ПОДПИСКА на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону». 

В Telegram-чате более 10 000 подписчиков. Как сообщает агентство «Sputnik Беларусь», в республике на данный момент признаны экстремистскими свыше 215 чатов и 215 Telegram-каналов. 

13 октября прошлого года в ГУБОП сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. 26 октября правозащитный центр «Весна» сообщал о начале задержаний подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов. В первый день было задержано более 24 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных