Суд в Белоруссии признал экстремистским Telegram-чат «Протестная Россия»

13 октября прошлого года в ГУБОП сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. 26 октября правозащитный центр «Весна» сообщал о начале задержаний подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов. В первый день было задержано более 24 человек.