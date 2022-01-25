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Pfizer и Biontech начали клинические испытания вакцины от омикрона

Ведомости

Американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech объвили о начале клинических испытаний вакцины от штамма коронавируса омикрон, ее безопасность, переносимость и иммуногенность оценят на добровольцах 18-55 лет, говорится в совместном заявлении.

В исследовании примут участи три группы добровольцев. Одна из них получит прививки обычной вакциной компаний, вторая будет вакцинирована препаратом от омикрона, а в третьей задействуют участников третьей фазы испытаний бустерной вакцины Pfizer/BioNTech. В ходе исследований ученые выяснят, есть ли потребность в отдельной вакцине от омикрона.

В сообщении говорится, что всего в исследовании примут участие до 1420 человек. 615 из них прошли полную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech 90-180 дней назад, а в ходе испытаний они получат одну или две дозы вакцины от омикрона. 600 добровольцев, которые прошли полную вакцинацию и ревакцинацию 90-180 дней назад, получат одну дозу нынешней вакцины от коронавируса или вакцины от омикрона. Еще 205 непривитых участников исследования получат три дозы вакцины от омикрона.

29 ноября Pfizer и Biontech сообщили, что начали работать над адаптацией своей вакцины от коронавируса к новому штамму «омикрон». Новая версия препарата может появиться в течение 100 дней. Pfizer и Biontech сначала хотели провести исследование, чтобы понять, нужно ли будет разрабатывать новую вакцину. Глава Pfizer Альберт Бурла ранее сообщил, что вакцина от омикрона будет готова в марте этого года.

Ранее по теме: Pfizer представит вакцину от штамма «омикрон» в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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