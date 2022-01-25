Pfizer и Biontech начали клинические испытания вакцины от омикрона

В сообщении говорится, что всего в исследовании примут участие до 1420 человек. 615 из них прошли полную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech 90-180 дней назад, а в ходе испытаний они получат одну или две дозы вакцины от омикрона. 600 добровольцев, которые прошли полную вакцинацию и ревакцинацию 90-180 дней назад, получат одну дозу нынешней вакцины от коронавируса или вакцины от омикрона. Еще 205 непривитых участников исследования получат три дозы вакцины от омикрона.