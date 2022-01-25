Арестованного замминистра транспорта Токарева освободили от должности

19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. В тот же день замминистра задержали. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца. Следствие полагает, что чиновник и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя» организовал хищение «крупных сумм» из этой компании. В месте с ним в хищениях участвовали представители руководства «Спецтрансстроя», а также «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций.