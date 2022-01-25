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Арестованного замминистра транспорта Токарева освободили от должности

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Владимира Токарева от должности замминистра транспорта по его просьбе. Такой документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Ранее суд арестовал Токарева на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве.

«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.

19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. В тот же день замминистра задержали. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца. Следствие полагает, что чиновник и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя» организовал хищение «крупных сумм» из этой компании. В месте с ним в хищениях участвовали представители руководства «Спецтрансстроя», а также «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций.

Профильный Telegram-канал «Коварная колея» сообщал, что задержание Токарева может быть связано с банкротством «Спецтрансстроя». Компания была одним из самых крупных подрядчиков РЖД: в 2016–2019 гг. она и ее дочернее предприятие «Трансюжстрой» получили контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.

В ноябре прошлого года РБК сообщил об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. Источник издания рассказал, что последнего задержали в конце октября и обвинили в особо крупном мошенничестве. Впоследствии экс-чиновника арестовали и отправили в Иркутск для проведения следственных действий.

Ранее по теме: Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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