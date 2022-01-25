Арестованного замминистра транспорта Токарева освободили от должности
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Владимира Токарева от должности замминистра транспорта по его просьбе. Такой документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Ранее суд арестовал Токарева на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве.
«Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.
19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. В тот же день замминистра задержали. 21 января Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца. Следствие полагает, что чиновник и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя» организовал хищение «крупных сумм» из этой компании. В месте с ним в хищениях участвовали представители руководства «Спецтрансстроя», а также «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций.
Профильный Telegram-канал «Коварная колея» сообщал, что задержание Токарева может быть связано с банкротством «Спецтрансстроя». Компания была одним из самых крупных подрядчиков РЖД: в 2016–2019 гг. она и ее дочернее предприятие «Трансюжстрой» получили контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.
В ноябре прошлого года РБК сообщил об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. Источник издания рассказал, что последнего задержали в конце октября и обвинили в особо крупном мошенничестве. Впоследствии экс-чиновника арестовали и отправили в Иркутск для проведения следственных действий.