В России с 26 января отменят карантин для прибывающих из ряда стран Африки

Таким образом, прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании, Лесото, Мадагаскара, Эсватини и Гонконга теперь не нужно соблюдать двухнедельную изоляцию и сдавать два ПЦР-теста на COVID-19. Это требование было введено 8 декабря из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», который был первоначально обнаружен на юге Африки. Первый ПЦР-тест нужно было брать в течение двух дней со дня пересечения границы РФ, а второй — с 10-го по 12-й день после прибытия.