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Общество

В России с 26 января отменят карантин для прибывающих из ряда стран Африки

Ведомости

Роспотребнадзор с 26 января отменит обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в Россию из ЮАР и ряда других стран, введенный на фоне распространения штамма «омикрон». Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу на следующий день после обнародования.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.12.2021 №32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19"», — говорится в постановлении.

Таким образом, прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании, Лесото, Мадагаскара, Эсватини и Гонконга теперь не нужно соблюдать двухнедельную изоляцию и сдавать два ПЦР-теста на COVID-19. Это требование было введено 8 декабря из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон», который был первоначально обнаружен на юге Африки. Первый ПЦР-тест нужно было брать в течение двух дней со дня пересечения границы РФ, а второй — с 10-го по 12-й день после прибытия.

Во вторник также вступило в силу постановление Роспотребнадзора, сократившее длительность карантина для контактировавших с больными COVID-19 с 14 до 7 дней. Как заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в России оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. Она заявила 18 января, что власти продолжат наблюдение за ситуацией с COVID-19 и при необходимости вновь скорректируют сроки карантина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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