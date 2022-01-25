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Общество

В Казахстане полностью восстановили работу энергосистемы после аварии

Ведомости

Работа энергетической системы Казахстана была восстановлена 25 января после массовых сбоев в подаче электричества, сообщает пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что функционирование энергосистемы было восстановлено к 16:00 по времени Нур-Султана (13:00 по московскому времени). «Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим [работы] энергосистемы и электроснабжение потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В правительстве отметили, что в Узбекистане и Кыргызстане произошло полное погашение энергосистем. Казахстан параллельно помогает Узбекистану ликвидировать последствия аварии, поэтапно вводятся в работу региональные станции и восстанавливается электроснабжение.

Утром во вторник на юге Казахстана, а также в сопредельных Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Аэропорты Ташкента и Бишкека оказались временно обесточены, в этих городах также были отключены светофоры, в Ташкенте прекратило работу метро. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением, в Киргизии были временно отключены медучреждения, в том числе оснащенные аппаратами ИВЛ.

Министерство энергетики Узбекистана заявило, что блэкаут связан с аварией в казахстанской энергосистеме (все три страны подключены к единой электросети). В администрации крупнейшего города Казахстана Алма-Аты пояснили, что сбой произошел по линии оператора KEGOC: резко упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной разгрузки. По данным самой компании, причиной перебоев с электроэнергией стала перегрузка транзитной линии электропередач в Казахстане из-за «аварийного дисбаланса» в сетях соседних стран.

Ранее по теме: Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвиняют друг друга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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