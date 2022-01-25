В Казахстане полностью восстановили работу энергосистемы после аварии
Работа энергетической системы Казахстана была восстановлена 25 января после массовых сбоев в подаче электричества, сообщает пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что функционирование энергосистемы было восстановлено к 16:00 по времени Нур-Султана (13:00 по московскому времени). «Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим [работы] энергосистемы и электроснабжение потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
В правительстве отметили, что в Узбекистане и Кыргызстане произошло полное погашение энергосистем. Казахстан параллельно помогает Узбекистану ликвидировать последствия аварии, поэтапно вводятся в работу региональные станции и восстанавливается электроснабжение.
Утром во вторник на юге Казахстана, а также в сопредельных Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Аэропорты Ташкента и Бишкека оказались временно обесточены, в этих городах также были отключены светофоры, в Ташкенте прекратило работу метро. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением, в Киргизии были временно отключены медучреждения, в том числе оснащенные аппаратами ИВЛ.
Министерство энергетики Узбекистана заявило, что блэкаут связан с аварией в казахстанской энергосистеме (все три страны подключены к единой электросети). В администрации крупнейшего города Казахстана Алма-Аты пояснили, что сбой произошел по линии оператора KEGOC: резко упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной разгрузки. По данным самой компании, причиной перебоев с электроэнергией стала перегрузка транзитной линии электропередач в Казахстане из-за «аварийного дисбаланса» в сетях соседних стран.