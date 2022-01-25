В Казахстане полностью восстановили работу энергосистемы после аварии

Утром во вторник на юге Казахстана, а также в сопредельных Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Аэропорты Ташкента и Бишкека оказались временно обесточены, в этих городах также были отключены светофоры, в Ташкенте прекратило работу метро. Во многих регионах Узбекистана возникли перебои с водой и отоплением, в Киргизии были временно отключены медучреждения, в том числе оснащенные аппаратами ИВЛ.