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Сотрудники ФСБ задержали трех журналистов рядом с границей Украины

Ведомости

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали трех журналистов российских СМИ, которые находились в непосредственной близости от границы с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы о нарушении пограничного режима в пограничной зоне (ст. 18.2 КоАП РФ)», — пояснил источник.

Он также сообщил, что среди задержанных журналисты издания «Медуза» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Представители СМИ находились в пограничной зоне без специальных пропусков, добавил собеседник.

Редакция Znak.com подтвердила, что на границе действительно был задержан журналист Игнат Бакин. В издании утверждают, что Бакин и находящиеся с ним журналисты работали на территории России и не пересекали границу с Украиной. «Они выполняли обычную журналистскую работу», — говорится в заявлении редакции.

В сообщении также сказано, что никакого официального решения еще не принято, сотрудники пограничной службы продолжают опросы журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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