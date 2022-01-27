Сотрудники ФСБ задержали трех журналистов рядом с границей Украины
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали трех журналистов российских СМИ, которые находились в непосредственной близости от границы с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы о нарушении пограничного режима в пограничной зоне (ст. 18.2 КоАП РФ)», — пояснил источник.
Он также сообщил, что среди задержанных журналисты издания «Медуза» (признано Минюстом СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Представители СМИ находились в пограничной зоне без специальных пропусков, добавил собеседник.
Редакция Znak.com подтвердила, что на границе действительно был задержан журналист Игнат Бакин. В издании утверждают, что Бакин и находящиеся с ним журналисты работали на территории России и не пересекали границу с Украиной. «Они выполняли обычную журналистскую работу», — говорится в заявлении редакции.
В сообщении также сказано, что никакого официального решения еще не принято, сотрудники пограничной службы продолжают опросы журналистов.