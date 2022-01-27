Сотрудники ФСБ задержали трех журналистов рядом с границей Украины

Редакция Znak.com подтвердила, что на границе действительно был задержан журналист Игнат Бакин. В издании утверждают, что Бакин и находящиеся с ним журналисты работали на территории России и не пересекали границу с Украиной. «Они выполняли обычную журналистскую работу», — говорится в заявлении редакции.