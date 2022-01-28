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Песков сообщил о противниках вакцинации в администрации президента

Ведомости

В администрации президента России работают противники вакцинации от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Занимаем в отношении них [противников вакцинации от коронавируса] непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», — отметил Песков. Он также сообщил, что в последнее время фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди сотрудников администрации, из-за чего большинство работников перешло на дистанционный режим работы.

По его словам, в Кремле делается все необходимое для предотвращения новых случаев заражения. «Если вы привиты, то вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин «чувствует себя прекрасно». Он работает в комбинированном режиме — Кремль старается минимизировать очные публичные мероприятия с участием президента, а на непубличных рабочих встречах, которые проходят очно, Путин находится в нескольких метрах от собеседников, уточнил Песков. Он также добавил, что президент прошел вакцинацию от коронавируса «Спутником V» в марте прошлого года, а в конце 2021 г. ревакцинировался «Спутником лайт».

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 040 человек, следует из данных оперштаба. Показатель обновил исторический максимум восьмой день подряд и впервые приблизился к шестизначному значению. В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 23 994 жителей после 26 586 вчера. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии россиян достигло 11 502 657. Из них 10 159 197 выздоровели, 329 443 скончались, остальные болеют в настоящий момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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