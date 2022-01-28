Песков сообщил о противниках вакцинации в администрации президента

Ранее Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин «чувствует себя прекрасно». Он работает в комбинированном режиме — Кремль старается минимизировать очные публичные мероприятия с участием президента, а на непубличных рабочих встречах, которые проходят очно, Путин находится в нескольких метрах от собеседников, уточнил Песков. Он также добавил, что президент прошел вакцинацию от коронавируса «Спутником V» в марте прошлого года, а в конце 2021 г. ревакцинировался «Спутником лайт».