Песков сообщил о противниках вакцинации в администрации президента
В администрации президента России работают противники вакцинации от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Занимаем в отношении них [противников вакцинации от коронавируса] непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», — отметил Песков. Он также сообщил, что в последнее время фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди сотрудников администрации, из-за чего большинство работников перешло на дистанционный режим работы.
По его словам, в Кремле делается все необходимое для предотвращения новых случаев заражения. «Если вы привиты, то вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания», — заключил пресс-секретарь.
Ранее Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин «чувствует себя прекрасно». Он работает в комбинированном режиме — Кремль старается минимизировать очные публичные мероприятия с участием президента, а на непубличных рабочих встречах, которые проходят очно, Путин находится в нескольких метрах от собеседников, уточнил Песков. Он также добавил, что президент прошел вакцинацию от коронавируса «Спутником V» в марте прошлого года, а в конце 2021 г. ревакцинировался «Спутником лайт».
За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 040 человек, следует из данных оперштаба. Показатель обновил исторический максимум восьмой день подряд и впервые приблизился к шестизначному значению. В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 23 994 жителей после 26 586 вчера. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии россиян достигло 11 502 657. Из них 10 159 197 выздоровели, 329 443 скончались, остальные болеют в настоящий момент.