ЕС окончательно одобрил применение таблеток Pfizer от COVID-19

В ноябре прошлого года Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний препарата Paxlovid. Препарат предназначен как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 г.