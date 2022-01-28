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Общество

ЕС окончательно одобрил применение таблеток Pfizer от COVID-19

Ведомости

Еврокомиссия окончательно одобрила применение препарата Paxlovid производства компании Pfizer от COVID-19, говорится в сообщении еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес. 

«Это ключевой шаг в обеспечении граждан самым перспективным лечением и сильная вторая линия обороны против пандемии после вакцинации»,— заявила Кириакидес, отметив, что этот препарат «способен действительно помочь людям, которым грозит тяжелое течение COVID-19». 

В ноябре прошлого года Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний препарата Paxlovid. Препарат предназначен как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, испытания Paxlovid в России продлятся до марта 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных