Мурашко сообщил о хорошей переносимости «Спутника М» среди подростков
Дети в возрасте 12-17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса «Спутником М», сообщила пресс-служба Минздрава по итогам переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с министром здравоохранения Аргентины Карлой Виссотти.
«Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», - сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Главной темой переговоров министров стала эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон». Виссотти рассказала об успешном применении вакцины в Аргентине и проявила интерес к интраназальной форме вакцины, клинические испытания которой начались.
Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%. Вакцина поступила в несколько регионов России, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье началась прививочная кампания.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.
24 января Минздрав разрешил НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи провести клинические испытания «Спутника М» для детей 6-11 лет. 28 января правительство выделило Центру им. Гамалеи 305,5 млн руб. на эти цели.