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Мурашко сообщил о хорошей переносимости «Спутника М» среди подростков

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Дети в возрасте 12-17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса «Спутником М», сообщила пресс-служба Минздрава по итогам переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с министром здравоохранения Аргентины Карлой Виссотти.

«Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», - сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Главной темой переговоров министров стала эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон». Виссотти рассказала об успешном применении вакцины в Аргентине и проявила интерес к интраназальной форме вакцины, клинические испытания которой начались.

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. Эффективность препарата составила около 93%. Вакцина поступила в несколько регионов России, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье началась прививочная кампания.

По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

24 января Минздрав разрешил НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи провести клинические испытания «Спутника М» для детей 6-11 лет. 28 января правительство выделило Центру им. Гамалеи 305,5 млн руб. на эти цели.

Ранее по теме: Правительство выделило около 306 млн рублей на испытания вакцины для детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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