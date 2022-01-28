Суд удовлетворил иск об изъятии у экс-прокурора Раменского 749 млн рублей

По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости (более 240 земельных участков и две дорогие квартиры) стоимостью 749 млн руб.