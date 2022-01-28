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Суд удовлетворил иск об изъятии у экс-прокурора Раменского 749 млн рублей

Ведомости

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего прокурора Раменского Константина Томбулова незаконно купленного имущества на 749 млн руб., говорится на сайте ведомства.

«Согласно решению суда, в доход Российской Федерации обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости (более 240 земельных участков и две дорогие квартиры) стоимостью 749 млн руб.

Для сокрытия незаконной недвижимости Томбулов оформил ее на родственников и доверенных лиц, при этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.

Ранее по теме: Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-прокурора на 749 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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