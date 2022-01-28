Суд удовлетворил иск об изъятии у экс-прокурора Раменского 749 млн рублей
Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего прокурора Раменского Константина Томбулова незаконно купленного имущества на 749 млн руб., говорится на сайте ведомства.
«Согласно решению суда, в доход Российской Федерации обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным антикоррупционной проверки, с октября 2000 г. по ноябрь 2018 г. Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов недвижимости (более 240 земельных участков и две дорогие квартиры) стоимостью 749 млн руб.
Для сокрытия незаконной недвижимости Томбулов оформил ее на родственников и доверенных лиц, при этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн руб.