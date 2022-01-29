В России впервые за сутки выявили более 100 000 заражений коронавирусом
В России выявили 113 122 случая коронавируса, показатель превысил отметку в 100 000 случаев впервые за все время пандемии. За 24 часа в стране умерли 668 человек, полностью выздоровели 30 010 пациентов, сообщил оперштаб.
Днем ранее коронавирус подтвердился у 98 040 человек, скончались за сутки 673 человека с COVID-19.
Количество госпитализаций составило 14 570 человек, что на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве (+26 488), Санкт-Петербурге (+14 939), Московской области (+10 725), Ханты-Мансийском АО (+2978) и Пермском крае (+2588).
В столице за сутки госпитализированы 1419 человек — 5,4% от числа выявленных случаев. На ИВЛ находятся 492 пациента, умерли 76 человек.
Всего в России подтвердили 11 615 779 случаев коронавируса, умерли от заболевания 330 111 человек.
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу остался на уровне прошлой недели – 64,4%, потому что свой иммунитет утратили первично привитые россияне и переболевшие более полугода назад, сообщил оперштаб. Прививки первым компонентом вакцины сделали 83,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 79,3 млн человек, рассказала в пятницу глава оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова.