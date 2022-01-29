В России впервые за сутки выявили более 100 000 заражений коронавирусом

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу остался на уровне прошлой недели – 64,4%, потому что свой иммунитет утратили первично привитые россияне и переболевшие более полугода назад, сообщил оперштаб. Прививки первым компонентом вакцины сделали 83,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 79,3 млн человек, рассказала в пятницу глава оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова.