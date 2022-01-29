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В России впервые за сутки выявили более 100 000 заражений коронавирусом

Ведомости

В России выявили 113 122 случая коронавируса, показатель превысил отметку в 100 000 случаев впервые за все время пандемии. За 24 часа в стране умерли 668 человек, полностью выздоровели 30 010 пациентов, сообщил оперштаб.

Днем ранее коронавирус подтвердился у 98 040 человек, скончались за сутки 673 человека с COVID-19.

Количество госпитализаций составило 14 570 человек, что на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве (+26 488), Санкт-Петербурге (+14 939), Московской области (+10 725), Ханты-Мансийском АО (+2978) и Пермском крае (+2588).

В столице за сутки госпитализированы 1419 человек — 5,4% от числа выявленных случаев. На ИВЛ находятся 492 пациента, умерли 76 человек.

Всего в России подтвердили 11 615 779 случаев коронавируса, умерли от заболевания 330 111 человек.

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу остался на уровне прошлой недели – 64,4%, потому что свой иммунитет утратили первично привитые россияне и переболевшие более полугода назад, сообщил оперштаб. Прививки первым компонентом вакцины сделали 83,7 млн россиян, а полностью вакцинировались 79,3 млн человек, рассказала в пятницу глава оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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