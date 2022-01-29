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В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР

Ведомости

Отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ограбили в Екатеринбурге днем в субботу, 29 января, сообщили ТАСС в пресс-центре банка.

«Сегодня в 15:15 в отделении по адресу: проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям, — сказали в УБРиР.

Во время инцидента никто не пострадал, посетителей в отделении не было, добавили в пресс-центре. По информации полиции Екатеринбурга, сейчас сыщики опрашивают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. Точный ущерб устанавливается, по итогам проверки органы внутренних дел примут процессуальное решение, сообщили агентству в пресс-службе УМВД.

Очевидцы рассказали порталу E1, что ограбление совершили два человека: «Двое наставили пистолет на кассира, после чего скрылись. Собака берет след».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных