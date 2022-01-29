В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР

Во время инцидента никто не пострадал, посетителей в отделении не было, добавили в пресс-центре. По информации полиции Екатеринбурга, сейчас сыщики опрашивают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. Точный ущерб устанавливается, по итогам проверки органы внутренних дел примут процессуальное решение, сообщили агентству в пресс-службе УМВД.