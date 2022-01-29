В Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР
Отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ограбили в Екатеринбурге днем в субботу, 29 января, сообщили ТАСС в пресс-центре банка.
«Сегодня в 15:15 в отделении по адресу: проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям, — сказали в УБРиР.
Во время инцидента никто не пострадал, посетителей в отделении не было, добавили в пресс-центре. По информации полиции Екатеринбурга, сейчас сыщики опрашивают очевидцев и анализируют съемки с камер видеонаблюдения. Точный ущерб устанавливается, по итогам проверки органы внутренних дел примут процессуальное решение, сообщили агентству в пресс-службе УМВД.
Очевидцы рассказали порталу E1, что ограбление совершили два человека: «Двое наставили пистолет на кассира, после чего скрылись. Собака берет след».