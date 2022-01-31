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В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19

Ведомости

В Москве началась вакцинация подростков от коронавируса препаратом «Спутник М», говорится на сайте мэрии столицы.

«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон". Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакциной "Спутник М" в 13 центрах на базе городских детских поликлиник, записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону», — говорится в сообщении.

Как пояснили в оперштабе, для получения прививки подросток должен иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМC, выданный в Москве. Помимо этого понадобится СНИЛС — он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная научным центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые нужно вводить с интервалом в 21 день. Эффективность препарата составила около 93%.

Прививочная кампания началась в Санкт-Петербурге и Подмосковье. По данным Минздрава, дети в возрасте 12-17 лет хорошо переносят вакцинацию «Спутником М». По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

24 января Минздрав разрешил научному центру провести клинические испытания «Спутника М» для детей 6-11 лет. 28 января правительство выделило на эти цели 305,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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