В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19

Вакцина «Спутник М» для детей 12-17 лет, разработанная научным центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые нужно вводить с интервалом в 21 день. Эффективность препарата составила около 93%.