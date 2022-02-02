В России за сутки выявили 141 883 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также за сутки скончались 678 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 12 128 796 случаев заражения коронавирусом. 10 337 008 пациентов выздоровели от COVID-19, 332 690 – скончались.
В Москве за сутки выявили 23 784 случая коронавируса – показатель вырос после трех дней снижения. За сутки госпитализировали 1407 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 522 человека.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 19 234 случая, Московской области – 10 188, Пермском крае – 3754, Челябинской области – 3399, Якутии – 3314 случая.
По данным оперштаба на 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России остался на уровне предыдущей недели – 64,4%, потому что свой иммунитет потеряли те, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 83,7 млн россиян, а полностью привились 79,3 млн человек.