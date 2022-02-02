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В России за сутки выявили 141 883 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также за сутки скончались 678 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 12 128 796 случаев заражения коронавирусом. 10 337 008 пациентов выздоровели от COVID-19, 332 690 – скончались.

В Москве за сутки выявили 23 784 случая коронавируса – показатель вырос после трех дней снижения. За сутки госпитализировали 1407 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 522 человека.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 19 234 случая, Московской области – 10 188, Пермском крае – 3754, Челябинской области – 3399, Якутии – 3314 случая.

По данным оперштаба на 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России остался на уровне предыдущей недели – 64,4%, потому что свой иммунитет потеряли те, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 83,7 млн россиян, а полностью привились 79,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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