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В России выявили случаи инфицирования более заразным подвидом «омикрона»

Ведомости

В России обнаружены случаи заболевания разновидностью омикрон-штамма коронавируса BA.2, которая считается более заразной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта ("омикрона". — Ред.). На сегодняшний день к линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», — сказала Попова.

По ее словам, подавляющее большинство случаев заражения подвидом BA.2 зафиксировали в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Башкирии. Она добавила, что обращает на это внимание, потому что данные из ряда стран говорят о «еще более высокой контагиозности» этой линии. Всего, сообщила глава Роспотребнадзора, в России подтверждено более 15 200 случаев заражения «омикроном» в 83 регионах.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керховe сообщила, что предварительные данные указывают на большую заразность разновидности BA.2 по сравнению с «оригинальным» подвариантом BA.1. При этом данных о том, что он переносится тяжелее, пока нет.

Это подтвердил член группы реагирования ВОЗ Борис Павлин. Исходя из информации, полученной в Дании — первой стране, где BA.2 распространился сильнее BA.1, течение болезни у пациентов с BA.2 происходит так же. «В других странах, где BA.2 сейчас обгоняет [ВА.1], мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидалось», — сказал он. По словам Павлина, этот подвид становится доминирующим также на Филиппинах, в Непале, Катаре и Индии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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