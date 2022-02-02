В России выявили случаи инфицирования более заразным подвидом «омикрона»

Это подтвердил член группы реагирования ВОЗ Борис Павлин. Исходя из информации, полученной в Дании — первой стране, где BA.2 распространился сильнее BA.1, течение болезни у пациентов с BA.2 происходит так же. «В других странах, где BA.2 сейчас обгоняет [ВА.1], мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидалось», — сказал он. По словам Павлина, этот подвид становится доминирующим также на Филиппинах, в Непале, Катаре и Индии.