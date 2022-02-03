Генпрокуратура поручила проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов
Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в государственных и частных лабораториях и цены на тест-системы в аптеках, говорится на сайте ведомства. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры реагирования.
В середине января розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон» резко возросли, показал опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов. Продажи этих товаров за неделю увеличились на 20–70%.
22 января стало известно о том, что федеральная антимонопольная служба России до 1 февраля проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус по поручению председателя правительства Михаил Мишустин. На ситуацию с ценами на тесты обратили внимание и в Кремле.
1 февраля отделение партии «Единая Россия» в Петербурге обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, сообщало «РИА Новости». Депутаты также уточнили, что такая проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, которые находятся на пороге очередной волны распространения нового штамма коронавируса.