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Генпрокуратура поручила проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Ведомости

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в государственных и частных лабораториях и цены на тест-системы в аптеках, говорится на сайте ведомства. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры реагирования.

В середине января розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон» резко возросли, показал опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов. Продажи этих товаров за неделю увеличились на 20–70%.

22 января стало известно о том, что федеральная антимонопольная служба России до 1 февраля проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус по поручению председателя правительства Михаил Мишустин. На ситуацию с ценами на тесты обратили внимание и в Кремле.

1 февраля отделение партии «Единая Россия» в Петербурге обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, сообщало «РИА Новости». Депутаты также уточнили, что такая проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, которые находятся на пороге очередной волны распространения нового штамма коронавируса.

Ранее по теме: Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус, маски и санитайзеры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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