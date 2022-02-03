Генпрокуратура поручила проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

1 февраля отделение партии «Единая Россия» в Петербурге обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать разрешение проблемы розничной стоимости ПЦР-тестов, сообщало «РИА Новости». Депутаты также уточнили, что такая проблема актуальна не только для Санкт-Петербурга, но и для любого региона, которые находятся на пороге очередной волны распространения нового штамма коронавируса.