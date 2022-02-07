Россияне назвали самые доходные профессии
Профессии политика, ИТ-специалиста и предпринимателя, по мнению россиян, приносят наибольший доход, говорится в результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Профессию политика считают наиболее прибыльной 19% россиян, по 13% назвали ИТ-специалиста и предпринимателя, 11% — профессию юриста. По 10% опрошенных считают, что хороший доход получают специалисты банковской, газовой и нефтяной сфер и в сфере медицины.
Мужчины чаще женщин называли более доходными профессии политика, ИТ-специалиста, специалиста в газовой и нефтяной сфере, а также управленца. Женщины же чаще мужчин отдавали предпочтение профессиям юриста и медика.
Профессию политика считают прибыльной опрошенные практически всех возрастов, кроме людей старше 60 лет – 21-22% против 15% соответственно. Мнения молодежи и старшего поколения разделились и по доходу ИТ-специалистов: эту профессию назвали прибыльной 20% респондентов 25-34 лет и 9% людей старше 60 лет. Представители старшего поколения считают наиболее прибыльными профессии специалиста в банковской сфере (18% против 3-11% среди других возрастных групп) и специалиста газовой и нефтяной сферы (13% против 5-10% в других возрастных группах).
Профессию ИТ-специалиста россияне также назвали самой перспективной в 2022 г. По данным опроса сервиса «Работа.ру», так ответили 60% участников исследования. Также 56% назвали профессию врача. Меньше половины — 44 и 43% соответственно — указали на специалистов по нанотехнологиям и вирусологов. В опросе приняли участие 5000 человек со всей страны.