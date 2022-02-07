Россияне назвали самые доходные профессии

Профессию политика считают прибыльной опрошенные практически всех возрастов, кроме людей старше 60 лет – 21-22% против 15% соответственно. Мнения молодежи и старшего поколения разделились и по доходу ИТ-специалистов: эту профессию назвали прибыльной 20% респондентов 25-34 лет и 9% людей старше 60 лет. Представители старшего поколения считают наиболее прибыльными профессии специалиста в банковской сфере (18% против 3-11% среди других возрастных групп) и специалиста газовой и нефтяной сферы (13% против 5-10% в других возрастных группах).