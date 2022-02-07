Дело Фургала поступило в подмосковный суд

«Дело поступило в суд, но пока еще не расписано судье. Мы пока не знаем, кому везти ордера и у кого получать разрешения на свидание. Пока в деле бюрократическая пауза», — отметил Кожемякин. Адвокат выразил надежду, что в ближайшие дни станет известно имя судьи. Затем будет назначено предварительное слушание и начнется отбор присяжных. Ранее защита политика настаивала, чтобы дело рассматривали в Хабаровске.