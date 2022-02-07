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Дело Фургала поступило в подмосковный суд

Ведомости

Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Московской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Бориса Кожемякина.

«Дело поступило в суд, но пока еще не расписано судье. Мы пока не знаем, кому везти ордера и у кого получать разрешения на свидание. Пока в деле бюрократическая пауза», — отметил Кожемякин. Адвокат выразил надежду, что в ближайшие дни станет известно имя судьи. Затем будет назначено предварительное слушание и начнется отбор присяжных. Ранее защита политика настаивала, чтобы дело рассматривали в Хабаровске.

Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Обвинение считает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.

В середине октября стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении бывшего губернатора. Это дела по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Вину Фургал не признает.

13 января председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», что участникам преступного сообщества, созданного Фургалом, инкриминировали 10 эпизодов хищений, ущерб по которым составляет 3,8 млрд руб. По данным СК, злоумышленники похищали имущество и легализовывали его с 2007 по 2020 г. в Москве и Хабаровском крае.

Кроме того, СК возбудил дело о мошенничестве на заводе «Амурсталь», связанном с бывшей женой Фургала. Расследование по этим эпизодом еще не завершено, их будут рассматривать отдельно. Об этом писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее по теме: Бастрыкин сообщил о хищениях на 3,8 млрд рублей в деле Фургала

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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