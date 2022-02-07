У детей появятся личные аккаунты на сайте госуслуг

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — заявил глава правительства (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что функционал портала госуслуг постоянно расширяется и совершенствуется, но в настоящее время дети могут пользоваться электронными сервисами только через учетную запись родителей, что не всегда удобно.