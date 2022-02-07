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У детей появятся личные аккаунты на сайте госуслуг

Ведомости

Россиянам разрешат самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг с 14 лет, а за детей младше этого возраста это смогут сделать их родители. Соответствующее постановление подготовило правительство РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — заявил глава правительства (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что функционал портала госуслуг постоянно расширяется и совершенствуется, но в настоящее время дети могут пользоваться электронными сервисами только через учетную запись родителей, что не всегда удобно.

Мишустин добавил, что теперь дети смогут через собственный аккаунт зайти в свой электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание или информацию о поступлении в учебное заведение. Подростки также смогут оформить заявку на подработку во время каникул. «Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов», — заверил он.

Кроме того, по словам премьера, в России будет проводиться постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Все организации, которые этим занимаются, будут направлять сведения в специальную информационную систему для оперативной обработки данных об оказываемых услугах.

По состоянию на начало декабря 2021 г. на портале госуслуг были зарегистрированы 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью, сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Еженедельно россияне заказывают до 6,5 млн электронных услуг, самые популярные из них — запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и в детский сад, а также регистрация транспортных средств.

В конце прошлого года Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию портала с Единой биометрической системой, сообщал «Комменрсантъ». К концу 2022 г. на ресурс можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение граждане смогут сами сдавать снимки лица и образцы голоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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