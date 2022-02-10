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Во Франции скончался открывший ВИЧ вирусолог Монтанье

Ведомости

Один из открывших вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), профессор и Нобелевский лауреат Люк Монтанье скончался 8 февраля в возрасте 89 лет, сообщила газета Monde. Причина его смерти не называется.

Монтанье родился 18 августа 1932 г. Ученый обнаружил ВИЧ в 1983 г. вместе со своими коллегами Жан-Клодом Шерманном и Франсуазой Барре-Синусси. В 2008 г. они получили Нобелевскую премию за свое открытие.

Издание отметило, что после получения Нобелевской премии Монтанье несколько раз вызывал негативную реакцию научного сообщества антинаучными высказываниями. Например, в 2009 г. он заявил, что крепкий иммунитет может справиться с ВИЧ за несколько недель, особенно вместе с хорошей диетой. С 2017 г. Монтанье несколько раз заявлял о вреде вакцинации, а в период пандемии коронавируса говорил о смертельной опасности нынешних вакцин от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных