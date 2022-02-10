Во Франции скончался открывший ВИЧ вирусолог Монтанье

Издание отметило, что после получения Нобелевской премии Монтанье несколько раз вызывал негативную реакцию научного сообщества антинаучными высказываниями. Например, в 2009 г. он заявил, что крепкий иммунитет может справиться с ВИЧ за несколько недель, особенно вместе с хорошей диетой. С 2017 г. Монтанье несколько раз заявлял о вреде вакцинации, а в период пандемии коронавируса говорил о смертельной опасности нынешних вакцин от вируса.