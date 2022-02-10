Во Франции скончался открывший ВИЧ вирусолог Монтанье
Один из открывших вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), профессор и Нобелевский лауреат Люк Монтанье скончался 8 февраля в возрасте 89 лет, сообщила газета Monde. Причина его смерти не называется.
Монтанье родился 18 августа 1932 г. Ученый обнаружил ВИЧ в 1983 г. вместе со своими коллегами Жан-Клодом Шерманном и Франсуазой Барре-Синусси. В 2008 г. они получили Нобелевскую премию за свое открытие.
Издание отметило, что после получения Нобелевской премии Монтанье несколько раз вызывал негативную реакцию научного сообщества антинаучными высказываниями. Например, в 2009 г. он заявил, что крепкий иммунитет может справиться с ВИЧ за несколько недель, особенно вместе с хорошей диетой. С 2017 г. Монтанье несколько раз заявлял о вреде вакцинации, а в период пандемии коронавируса говорил о смертельной опасности нынешних вакцин от вируса.