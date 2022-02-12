Оперштаб сообщил об увеличении числа рейсов в Германию, Грецию и Шри-Ланку

В частности, с 21 февраля количество рейсов в Будапешт вырастет с 7 до 14 в неделю из Москвы и с 4 до 7 из Санкт-Петербурга. На Шри-Ланку самолеты будут летать из столицы четыре раза в неделю вместо двух.