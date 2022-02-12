Оперштаб сообщил об увеличении числа рейсов в Германию, Грецию и Шри-Ланку
Количество регулярных рейсов с несколькими странами на взаимной основе увеличат в феврале и марте. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Россияне смогут чаще летать в Германию, Грецию, Венгрию и Шри-Ланку.
В частности, с 21 февраля количество рейсов в Будапешт вырастет с 7 до 14 в неделю из Москвы и с 4 до 7 из Санкт-Петербурга. На Шри-Ланку самолеты будут летать из столицы четыре раза в неделю вместо двух.
Из Калининграда увеличат количество рейсов в Берлин и Дюссельдорф. В столицу Германии вылеты будут осуществляться шесть раз в неделю вместо двух, а в Дюссельдорф планируется выполнять пять рейсов.
Кроме того, с 1 марта усиливается авиасообщение с Грецией.
«Решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва – Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург – Афины, Санкт-Петербург – Салоники, Жуковский – Ираклион, Екатеринбург – Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте», — следует из решения оперштаба. Весной также отменяется ограничение на регулярные и чартерные рейсы на Кипр.
В России с 21 февраля возобновятся полеты из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.
Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС, связанной с COVID-19, назвал ограничения международных поездок неэффективными в борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон». По мнению ВОЗ, их нужно отменить или ослабить.