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Оперштаб сообщил об увеличении числа рейсов в Германию, Грецию и Шри-Ланку

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Количество регулярных рейсов с несколькими странами на взаимной основе увеличат в феврале и марте. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Россияне смогут чаще летать в Германию, Грецию, Венгрию и Шри-Ланку.

В частности, с 21 февраля количество рейсов в Будапешт вырастет с 7 до 14 в неделю из Москвы и с 4 до 7 из Санкт-Петербурга. На Шри-Ланку самолеты будут летать из столицы четыре раза в неделю вместо двух.

Из Калининграда увеличат количество рейсов в Берлин и Дюссельдорф. В столицу Германии вылеты будут осуществляться шесть раз в неделю вместо двух, а в Дюссельдорф планируется выполнять пять рейсов.

Кроме того, с 1 марта усиливается авиасообщение с Грецией.

«Решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва – Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург – Афины, Санкт-Петербург – Салоники, Жуковский – Ираклион, Екатеринбург – Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте», — следует из решения оперштаба. Весной также отменяется ограничение на регулярные и чартерные рейсы на Кипр.

В России с 21 февраля возобновятся полеты из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС, связанной с COVID-19, назвал ограничения международных поездок неэффективными в борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон». По мнению ВОЗ, их нужно отменить или ослабить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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