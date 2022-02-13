«Спутник V» назвали самой используемой вакциной в Мехико
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от COVID-19 в Мехико, прививку поставили более 3 млн человек, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РФПИ в своем заявлении ссылается на слова главы столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка. Он рассказал, что на «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от коронавируса в столице Мексики.
«Власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет», — рассказали в РФПИ. Ранее первый компонент «Спутника V» могли использовать для ревакцинации люди от 40 до 49 лет.
Экспорт вакцин из России по итогам прошлого года составил $1,42 млрд, следует из опубликованной статистики Федеральной таможенной службы. Годом ранее Россия вывезла аналогичных препаратов лишь на $72 млн.
На данный момент российская вакцина «Спутник» одобрена в 71 стране. Среди лидеров по импорту – Аргентина (импорт из России составил $204 млн), Мексика ($199 млн), ОАЭ ($197 млн), Индия ($112 млн) и Казахстан ($110 млн). На них пришлось 60% продаж. Все государства, кроме ОАЭ, локализовали производство на своей территории.