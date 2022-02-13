Газета
Общество

«Спутник V» назвали самой используемой вакциной в Мехико

Ведомости

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от COVID-19 в Мехико, прививку поставили более 3 млн человек, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ в своем заявлении ссылается на слова главы столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка. Он рассказал, что на «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от коронавируса в столице Мексики.

«Власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет», — рассказали в РФПИ. Ранее первый компонент «Спутника V» могли использовать для ревакцинации люди от 40 до 49 лет.

Экспорт вакцин из России по итогам прошлого года составил $1,42 млрд, следует из опубликованной статистики Федеральной таможенной службы. Годом ранее Россия вывезла аналогичных препаратов лишь на $72 млн.

На данный момент российская вакцина «Спутник» одобрена в 71 стране. Среди лидеров по импорту – Аргентина (импорт из России составил $204 млн), Мексика ($199 млн), ОАЭ ($197 млн), Индия ($112 млн) и Казахстан ($110 млн). На них пришлось 60% продаж. Все государства, кроме ОАЭ, локализовали производство на своей территории. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных