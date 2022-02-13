«Спутник V» назвали самой используемой вакциной в Мехико

«Власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет», — рассказали в РФПИ. Ранее первый компонент «Спутника V» могли использовать для ревакцинации люди от 40 до 49 лет.