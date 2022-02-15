В России за сутки выявили 166 631 случай коронавируса
За последние сутки в России зарегистрирован 166 631 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 8 февраля. Умерли за сутки 704 заболевших. Также за сутки число госпитализаций выросло на 108,9%, до 21 833, а количество выздоровевших – на 41,9%, до 137 881.
За весь период в России выявили 14 480 596 случаев заражения коронавирусом. 11 470 925 пациентов выздоровели от COVID-19, 341 635 – скончались.
В Москве за сутки выявили 8160 случаев заражения – показатель снижается пятый день подряд. 1122 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки, на ИВЛ находятся 617 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Красноярском крае – 7122 случая, Санкт-Петербурге – 7091 случай, Новосибирской области – 5763, Пермском крае – 5199 случаев.
По данным оперштаба на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, потому что иммунитет потеряли те, кто переболел COVID-19 или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.