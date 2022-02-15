Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России

В июле 2021 г. прокуратура возбудила административно дело в отношении комика из-за националистических шуток. Как установила проверка, Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в отношении русских. Речь идет о шутке, которую комик произнес в марте 2021 г. на импровизационном шоу «Разгоны». Сам Мирзализаде в суде заявил, что вину не признает, но извиняется перед людьми, которые его «неправильно поняли».