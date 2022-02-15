Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России
Стендап-комику Идраку Мирзализаде сократили срок нежелательного пребывания на территории России до 14 лет, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина. Ранее комику пожизненно был запрещен въезд в страну.
«Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в РФ Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 г. Обжалуем это решение», — заявил Бадамшин.
В июле 2021 г. прокуратура возбудила административно дело в отношении комика из-за националистических шуток. Как установила проверка, Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в отношении русских. Речь идет о шутке, которую комик произнес в марте 2021 г. на импровизационном шоу «Разгоны». Сам Мирзализаде в суде заявил, что вину не признает, но извиняется перед людьми, которые его «неправильно поняли».
В августе того же года МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания комика в России. В октябре Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД и обязал ведомство установить разумный срок запрета на пребывание комика в России вместо пожизненного.