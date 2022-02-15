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Комику Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России

Ведомости

Стендап-комику Идраку Мирзализаде сократили срок нежелательного пребывания на территории России до 14 лет, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина. Ранее комику пожизненно был запрещен въезд в страну.

«Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в РФ Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 г. Обжалуем это решение», — заявил Бадамшин.

В июле 2021 г. прокуратура возбудила административно дело в отношении комика из-за националистических шуток. Как установила проверка, Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в отношении русских. Речь идет о шутке, которую комик произнес в марте 2021 г. на импровизационном шоу «Разгоны». Сам Мирзализаде в суде заявил, что вину не признает, но извиняется перед людьми, которые его «неправильно поняли». 

В августе того же года МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания комика в России. В октябре Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД и обязал ведомство установить разумный срок запрета на пребывание комика в России вместо пожизненного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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