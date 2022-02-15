MSD подала заявку на регистрацию в России препарата для лечения COVID-19 «лагеврио»

3 февраля Минздрав зарегистрировал российский препарат «эсперавир» на основе молнупиравира от компании «Промед». Его будут применять для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Как подчеркнули в компании, клинические исследования доказали эффективность препарата по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.