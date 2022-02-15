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MSD подала заявку на регистрацию в России препарата для лечения COVID-19 «лагеврио»

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Компания «МСД Фармасьютикалс» — российское представительство транснациональной фармацевтической компании MSD (Merck & Co. Inc. за пределами США и Канады) — подала заявку на регистрацию в России препарата для лечения коронавируса «лагеврио» на основе молнупиравира, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Из данных реестра следует, что компания подала заявку 15 февраля. Препарат будет выпускаться в капсулах по 200 мг. «Лагеврио» является совместной разработкой двух компаний — Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

26 января Минздрав одобрил обращение «лагеврио» на территории России. В ходе первой поставки в страну будет ввезено 59 534 упаковки препарата, в ходе второй — 43 200 упаковок. В качестве заявителя указана российская фармацевтическая компания «Р-фарм».

Помимо этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд руб. на лекарства для больных с коронавирусом. Речь идет о приобретении в том числе не менее 200 000 упаковок препарата «лагеврио».

3 февраля Минздрав зарегистрировал российский препарат «эсперавир» на основе молнупиравира от компании «Промед». Его будут применять для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Как подчеркнули в компании, клинические исследования доказали эффективность препарата по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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