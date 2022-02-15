MSD подала заявку на регистрацию в России препарата для лечения COVID-19 «лагеврио»
Компания «МСД Фармасьютикалс» — российское представительство транснациональной фармацевтической компании MSD (Merck & Co. Inc. за пределами США и Канады) — подала заявку на регистрацию в России препарата для лечения коронавируса «лагеврио» на основе молнупиравира, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.
Из данных реестра следует, что компания подала заявку 15 февраля. Препарат будет выпускаться в капсулах по 200 мг. «Лагеврио» является совместной разработкой двух компаний — Merck и Ridgeback Biotherapeutics.
26 января Минздрав одобрил обращение «лагеврио» на территории России. В ходе первой поставки в страну будет ввезено 59 534 упаковки препарата, в ходе второй — 43 200 упаковок. В качестве заявителя указана российская фармацевтическая компания «Р-фарм».
Помимо этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд руб. на лекарства для больных с коронавирусом. Речь идет о приобретении в том числе не менее 200 000 упаковок препарата «лагеврио».
3 февраля Минздрав зарегистрировал российский препарат «эсперавир» на основе молнупиравира от компании «Промед». Его будут применять для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Как подчеркнули в компании, клинические исследования доказали эффективность препарата по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.