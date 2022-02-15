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Принц Эндрю заключил досудебное соглашение по иску об изнасиловании

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Сын королевы Великобритании Елизаветы II — герцог Йоркский принц Эндрю — заключил досудебное соглашение с американкой Вирджинией Джуффре по гражданскому иску об изнасиловании, сообщает The New York Times.

Принц Эндрю выплатит Джуффре компенсацию, объем которой сторонами не разглашается. Кроме того, по условиям досудебного соглашения принц сделает пожертвование в фонд, поддерживающий жертв сексуального насилия.

13 января принц Эндрю лишился королевского патронажа и всех военных званий, сообщал Букингемский дворец. Как сообщало агентство Reuters, такой шаг был сделан после того, как адвокатам принца не удалось убедить судью США в отклонении гражданского иска по обвинению в изнасиловании. 

В 2019 г. Джуффре рассказала в интервью NBC, что стала жертвой так называемого «секс-трафика», когда молодых девушек против их воли привозили «на встречи с богатыми клиентами». Такие «встречи» организовывал американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который был позже обвинен в США в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству. Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами Эпштейна, который принуждал несовершеннолетних к проституции.

Сам принц позже заявил, что не вступал в связь с Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, сделанном от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения «ложны и не имеют под собой никаких оснований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных