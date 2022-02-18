МВД планирует ввести четыре новых вида виз для иностранцев

Казакова напомнила, что сегодня в России действуют 30 вариантов виз, но часть из них вскоре сократят. При этом сохраняются такие визы, как дипломатичеcкая, служебная, транзитная, единая электрoнная виза, обыкновенная учебная и обыкновенная рабочая. Порядок получения рабочих виз планируется упростить. «Предлагается выдача иностранному гражданину обыкновенной рабочей визы сроком до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия, путем выдачи многократной визы, на срок действия заключенного трудового договора, но не более чем на три года для каждого такого продления», — пояснила она.