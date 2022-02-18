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МВД планирует ввести четыре новых вида виз для иностранцев

Ведомости

В России планируют сократить количество видов виз для иностранцев и предусмотреть при этом четыре новые цели въезда. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, где обсуждался законопроект об условиях въезда и пребывания в РФ иностранцев.

«Вводятся такие новые виды виз, как визы инвестора, специальные визы, обыкновенная медицинская и обыкновенная универсальная», — сказала она (цитата по ТАСС). На получение обыкновенной универсальной визы смогут рассчитывать иностранцы, въезжающие в Россию в частных деловых, гуманитарных или туристических целях.

Казакова напомнила, что сегодня в России действуют 30 вариантов виз, но часть из них вскоре сократят. При этом сохраняются такие визы, как дипломатичеcкая, служебная, транзитная, единая электрoнная виза, обыкновенная учебная и обыкновенная рабочая. Порядок получения рабочих виз планируется упростить. «Предлагается выдача иностранному гражданину обыкновенной рабочей визы сроком до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия, путем выдачи многократной визы, на срок действия заключенного трудового договора, но не более чем на три года для каждого такого продления», — пояснила она.

Обыкновенную рабочую визу также смогут оформить члены семьи иностранного гражданина, работающего в РФ. Сейчас эта преференция распространяется только на членов семей высококвалифицированных специалистов. Кроме того, законопроект предусматривает, что виза может быть однократной, двукратной или многократной. Минимальный срок составляет три месяца, максимальный — до пяти лет.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, возглавивший недавно созданную межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, на прошлой неделе предупредил о риске появления в России преступных «этнических анклавов» в местах компактного проживания мигрантов. По его мнению, правительству следует уделять больше внимания происходящему в таких районах, чтобы не допустить роста «экстремистских и террористических настроений». Кроме того, считает Медведев, необходимо сделать обязательным медосвидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок.

Ранее в феврале в МВД предложили изменить требования к признанию нежелательным пребывание в России иностранцев. Подготовленный ведомством проект приказа, в частности, предусматривает отмену временных ограничений на принятие решения по такому вопросу (сейчас — не больше одного месяца), а также предлагает принимать во внимание наличие у иностранного гражданина близких родственников в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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