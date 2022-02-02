Иностранцев будут проверять на нежелательность без ограничений по времени

Сейчас срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца со дня их регистрации в центральном аппарате ведомства. Обновленный порядок признания лиц нежелательными не предусматривает ограничений по срокам принятия такого решения, подчеркивает управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Отсутствие ограничений по срокам дает возможность МВД опубликовать результаты проверки, когда это будет удобно самому ведомству, считает Шевченко. Трудно объяснить, почему в МВД предложили изменить срок проверки на нежелательность, говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»): «Скорее всего, они хотят иметь большую свободу, то есть облегчают себе задачу».