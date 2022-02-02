Иностранцев будут проверять на нежелательность без ограничений по времени

Иностранцев будут проверять на нежелательность без ограничений по времениМВД разработало проект нового ведомственного приказа
МВД опубликовало 1 февраля для общественного обсуждения проект нового приказа ведомства, по которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания в России иностранцев. По закону нежелательным в России может быть признан любой иностранец, который «создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку либо здоровью населения», несет угрозу конституционному строю, нравственности, правам и законным интересам других лиц. Обратиться в центральный аппарат ведомства для проверки, признания нежелательным и последующего выдворения из страны могут подразделения МВД.
Сейчас срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца со дня их регистрации в центральном аппарате ведомства. Обновленный порядок признания лиц нежелательными не предусматривает ограничений по срокам принятия такого решения, подчеркивает управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Отсутствие ограничений по срокам дает возможность МВД опубликовать результаты проверки, когда это будет удобно самому ведомству, считает Шевченко. Трудно объяснить, почему в МВД предложили изменить срок проверки на нежелательность, говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»): «Скорее всего, они хотят иметь большую свободу, то есть облегчают себе задачу».
МВД при принятии решения о нежелательности иностранца теперь предлагает, согласно опубликованному проекту приказа, предварительно проверять, есть ли у иностранца в России семья, отмечает юрист Ольга Подоплелова. Но в то же время никак не оговаривается, будет ли это препятствовать или, напротив, помогать принятию решения о нежелательности. В мае 2020 г., напомнила Подоплелова, Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу «Сингла против России», в котором пришел к выводу, что депортация иностранцев не должна нарушать семейные ценности.
Затулин приветствует предложение МВД предварительно выяснять наличие семьи у человека, которого хотят депортировать из России: «Но если решили указать, что нужно выяснить наличие семьи в России, то тогда должны и указать, каким образом это влияет на процедуру. Если же этого нет, то остается возможность двойного толкования и выдворения людей, у которых в России осталась семья».
«Ведомости» направили запрос в МВД о количестве иностранцев, признанных нежелательными в России, и возможности уточнения документа.