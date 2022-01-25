Любого иностранца можно будет лишить собственности за нарушение прав гражданина России

Любого иностранца можно будет лишить собственности за нарушение прав гражданина РоссииГосдума расширяет «закон Димы Яковлева» на фоне международной напряженности
Госдума 25 января приняла во втором чтении законопроект, который позволит применять санкции к иностранцам, «причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России». Им можно будет запрещать въезд в Россию, арестовывать их финансовые и другие активы, останавливать сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, можно будет приостанавливать полномочия таких иностранцев в советах директоров компаний, если они зарегистрированы в России.
Поправки правительство внесло в Госдуму в июне 2021 г. Ранее перечисленные ограничения было возможно применять только к гражданам США. Эти санкции были предусмотрены в 2012 г. в так называемом «законе Димы Яковлева» – российском ответе на американский «акт Магнитского», предусматривающем также запрет на усыновление российских детей семьями американцев. Теперь санкционную часть «закона Димы Яковлева» решили распространить на всех иностранцев (запрет на усыновление останется только для американцев).
Подвижки с одним из законопроектов «никак не связаны» с напряженной международной ситуацией последних недель, заверил «Ведомости» председатель отвечающего за инициативу комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников: «Рассмотрение шло в соответствии с регламентом – прошло первое чтение, затем поправки ко второму и само второе чтение». По словам депутата, нормы закона предлагается скорректировать вполне правомерно: «Права россиян могут нарушать не только в США, но и, например, в Казахстане или Киргизии. И все иностранные граждане, нарушающие права россиян, будут подпадать под этот закон».
При этом в Госдуме не проводили анализ правоприменительной практики действующей нормы закона по отношению к американцам, признал Калашников.
Этот законопроект нельзя анализировать в отрыве от внешнеполитического контекста, который изменился за прошедшие 10 лет с момента принятия «закона Димы Яковлева», говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин. Если в момент его принятия, несмотря на свою внешнюю направленность, законопроект считался скорее внутриполитической демонстрацией, то теперь в законе четко артикулируется, что число оппонентов государства значительно расширилось, считает Добрынин.
Партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Дарья Константинова говорит, что фактически этим законопроектом круг иностранцев, в отношении которых допускаются применение запрета на въезд на территорию России, арест активов и приостановление деятельности подконтрольных компаний, расширяется «до неопределенного». Из текста законопроекта не совсем понятно, в рамках каких процедур будут накладываться ограничения, отмечает Константинова: «Это позволит применять меры произвольно, исходя из субъективных понятий квазисправедливости со стороны правоприменителя».
Добрынин предполагает, что правоприменительная практика этого закона появится в ближайшее время. В нынешней редакции под российские экономические или визовые санкции, по мнению адвоката, смогут подпасть любые чиновники Евросоюза и государств, присоединяющихся к ограничительным мерам ЕС против российских граждан.
В июне 2021 г. одновременно с этими поправками правительство также внесло в Госдуму проект других изменений в «закон Димы Яковлева». Согласно документу, кредитным организациям запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают. В то же время они обязаны информировать о таких запросах Росфинмониторинг и Центробанк. Этот законопроект был принят в первом чтении в октябре и с тех пор также лежит в Госдуме без движения.