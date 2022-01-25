Любого иностранца можно будет лишить собственности за нарушение прав гражданина России

В июне 2021 г. одновременно с этими поправками правительство также внесло в Госдуму проект других изменений в «закон Димы Яковлева». Согласно документу, кредитным организациям запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают. В то же время они обязаны информировать о таких запросах Росфинмониторинг и Центробанк. Этот законопроект был принят в первом чтении в октябре и с тех пор также лежит в Госдуме без движения.