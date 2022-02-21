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Инфекционист допустил прохождение пика заболеваемости «омикроном»

Ведомости

Пик волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон», вероятно, пройден, заявил «РИА Новости» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден», — сказал Вознесенский. Специалист также уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается во многих крупных регионах, в том числе в Москве. Коллективный иммунитет также подрастет до значимых показателей из-за высокой заболеваемости в течение последних двух месяцев, заключил он. 

Ранее руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков заявил, что шестая волна коронавируса начнется в России в начале лета. По его словам, на сегодняшний день страна уже прошла пик заболеваемости пятой волны, однако выздоровление будет проходить медленнее, чем рост.

16 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что еженедельный прирост новых случаев COVID-19 в России замедлился. Тем не менее ситуация с коронавирусом в стране, по ее словам, остается напряженной. В целом рост заболеваемости продолжается пятую неделю подряд.

За последние сутки в России зарегистрировали 152 337 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным со 2 февраля. Умерли от COVID-19 735 пациентов. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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