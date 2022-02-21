Инфекционист допустил прохождение пика заболеваемости «омикроном»
Пик волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон», вероятно, пройден, заявил «РИА Новости» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
«Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден», — сказал Вознесенский. Специалист также уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается во многих крупных регионах, в том числе в Москве. Коллективный иммунитет также подрастет до значимых показателей из-за высокой заболеваемости в течение последних двух месяцев, заключил он.
Ранее руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков заявил, что шестая волна коронавируса начнется в России в начале лета. По его словам, на сегодняшний день страна уже прошла пик заболеваемости пятой волны, однако выздоровление будет проходить медленнее, чем рост.
16 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что еженедельный прирост новых случаев COVID-19 в России замедлился. Тем не менее ситуация с коронавирусом в стране, по ее словам, остается напряженной. В целом рост заболеваемости продолжается пятую неделю подряд.
За последние сутки в России зарегистрировали 152 337 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным со 2 февраля. Умерли от COVID-19 735 пациентов. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.