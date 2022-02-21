Инфекционист допустил прохождение пика заболеваемости «омикроном»

«Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден», — сказал Вознесенский. Специалист также уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается во многих крупных регионах, в том числе в Москве. Коллективный иммунитет также подрастет до значимых показателей из-за высокой заболеваемости в течение последних двух месяцев, заключил он.