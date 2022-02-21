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Общество

В Великобритании снимут все коронавирусные ограничения

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии всех коронавирусных ограничений в стране, пишет The Guardian со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Ограничения будут отменены уже с 24 февраля. Так, британские власти намерены отменить режим самоизоляции для зараженных COVID-19, прекратить массовое тестирование населения и остановить работу службы отслеживания заболевших.

Помимо этого бесплатное ПЦР-тестирование теперь будет доступно только для граждан старше 80 лет. А для школьников будет отменено требование по тестированию два раза в неделю. Таким образом британское правительство планирует сократить государственные расходы из-за пандемии, а также «вернуть людей к нормальной жизни», пишет издание.

При этом, как подчеркнул британский премьер, люди по-прежнему должны быть осторожны, поскольку коронавирус «остается опасным заболеванием» для уязвимой группы и непривитых людей. При этом, по его словам, пришло время «увидеть, как наша страна действительно встает на ноги», а сотрудники возвращаются в свои офисы «в обычном порядке».

К настоящему моменту 91,4% лиц, имеющих право на вакцинацию, получили первую дозу вакцины, вторую — 85%, а ревакцинировались 66,1% населения. Ежедневное число случаев заболевания упало примерно до одной пятой от рекордного пика, наблюдавшегося в начале января 2022 г., в то время как число смертей на прошлой неделе фиксировалось на уровне ниже 200 в день. За последние сутки в Великобритании было выявлено 25 696 случаев заражения, за сутки умерло 74 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных