В Великобритании снимут все коронавирусные ограничения

К настоящему моменту 91,4% лиц, имеющих право на вакцинацию, получили первую дозу вакцины, вторую — 85%, а ревакцинировались 66,1% населения. Ежедневное число случаев заболевания упало примерно до одной пятой от рекордного пика, наблюдавшегося в начале января 2022 г., в то время как число смертей на прошлой неделе фиксировалось на уровне ниже 200 в день. За последние сутки в Великобритании было выявлено 25 696 случаев заражения, за сутки умерло 74 человека.