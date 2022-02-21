В Великобритании снимут все коронавирусные ограничения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии всех коронавирусных ограничений в стране, пишет The Guardian со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
Ограничения будут отменены уже с 24 февраля. Так, британские власти намерены отменить режим самоизоляции для зараженных COVID-19, прекратить массовое тестирование населения и остановить работу службы отслеживания заболевших.
Помимо этого бесплатное ПЦР-тестирование теперь будет доступно только для граждан старше 80 лет. А для школьников будет отменено требование по тестированию два раза в неделю. Таким образом британское правительство планирует сократить государственные расходы из-за пандемии, а также «вернуть людей к нормальной жизни», пишет издание.
При этом, как подчеркнул британский премьер, люди по-прежнему должны быть осторожны, поскольку коронавирус «остается опасным заболеванием» для уязвимой группы и непривитых людей. При этом, по его словам, пришло время «увидеть, как наша страна действительно встает на ноги», а сотрудники возвращаются в свои офисы «в обычном порядке».
К настоящему моменту 91,4% лиц, имеющих право на вакцинацию, получили первую дозу вакцины, вторую — 85%, а ревакцинировались 66,1% населения. Ежедневное число случаев заболевания упало примерно до одной пятой от рекордного пика, наблюдавшегося в начале января 2022 г., в то время как число смертей на прошлой неделе фиксировалось на уровне ниже 200 в день. За последние сутки в Великобритании было выявлено 25 696 случаев заражения, за сутки умерло 74 человека.