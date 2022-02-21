Комитет Госдумы вернул альтернативный законопроект об ужесточении наказаний за пытки
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул сенатору Людмиле Нарусовой законопроект об ужесточении наказания за применение пыток в отношении заключенных. Об этом сообщает ТАСС. Причиной такого решения, по данным агентства, стало отсутствие отзыва правительства и Верховного суда на законопроект.
Как поясняет агентство, отзывы правительства и ВС необходимы для законопроектов, которыми вносятся поправки в Уголовный кодекс.
Законопроект, о котором идет речь, предполагает внесение изменений в УК, УПК и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
УК предлагается дополнить статьей 286.2 «Применение пытки» государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в качестве официального, а также с их официального согласия или ведома. За такие преступления предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
При этом, как указал профильный комитет Госдумы, поправки в УПК не требуют дополнительных отзывов правительства и ВС, а значит, могут быть рассмотрены в установленном регламентом порядке.
В конце декабря прошлого года был внесен первый законопроект об ужесточении наказания за применение пыток к заключенным. Наказания предлагается ужесточить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ), или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»).
Такие преступления при принятии изменений будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, что также переводит их в разряд особо тяжких. Введение такой меры увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. В ст. 302 УК предлагается ввести нового субъекта — сотрудника правоохранительных органов. Это поможет привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.
С октября прошлого года правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
Вскоре после этого президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Следственные органы уже возбудили 20 уголовных дел по фактам пыток в туберкулезной больнице в Саратовской области.