Комитет Госдумы вернул альтернативный законопроект об ужесточении наказаний за пытки

Такие преступления при принятии изменений будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, что также переводит их в разряд особо тяжких. Введение такой меры увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. В ст. 302 УК предлагается ввести нового субъекта — сотрудника правоохранительных органов. Это поможет привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.